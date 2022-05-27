Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти

Азиатские страны в апреле 2022 года впервые обошли Европу по объему закупаемой у России нефти, поставки выросли до 64 миллионов баррелей в месяц. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные биржи Kpler.

Наибольшие объемы сырья отправляются в Китай и Индию. На прошлой неделе танкеры перевезли в Азию около 64 миллионов баррелей нефти, что вдвое превышает объем, который поставлялся до начала специальной операции на Украине в феврале.

«Некоторые из заинтересованных покупателей в Азии больше мотивированы экономикой, чем политической позицией», — сказала старший нефтяной аналитик Kpler в Сингапуре Джейн Се.

Аналитики ожидают, что объем поставок сырой нефти по морю увеличится на 45-60 миллионов баррелей в рамках увеличения морской торговли между Россией и Азией. Важным фактором увеличения объемов торговли может стать возможный отказ Европейского союза от импорта российской нефти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС не намерен вводить полное эмбарго на поставки российской нефти. По ее мнению, в этом случае власти РФ найдут другой рынок сбыта и еще больше повысят свои доходы.