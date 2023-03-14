Спецоперация 14 марта 2023, 19:47 «Закрепились на одной десятой города». Пушилин рассказал о положении ВСУ в Марьинке Пушилин: ВСУ закрепились на одной десятой Марьинки и бросают туда новые резервы

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ВСУ постоянно подбрасывают новые резервы в Марьинку, где им удалось закрепиться на одной десятой части города. Об обстановке на этом направлении в комментарии ТАСС сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, российские силы могли освободить Марьинку еще полтора месяца назад, однако противник постоянно направляет туда новые резервы. Руководство ВСУ при этом совершенно не считается с потерями.

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«[Противник] на одной десятой части Марьинки, наверное, может, даже меньше, закрепился, и идет постоянная переброска на этот участок резервов», — пояснил он.

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Врио главы ДНР пояснил, что это затрудняет продвижение российских сил. Однако это не значит, что они стоят на месте.

«Наши подразделения продвигаются, но не так быстро, как хотелось бы», — заключил политик.

Ранее Пушилин уже указывал на то, что ВСУ стараются максимально затянуть оборону Марьинки. По его данным, остатки группировки армии противника закрепились в жилом секторе на окраине. Все высотные строения уже перешли под контроль российских сил.