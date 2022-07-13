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    13 июля 2022, 12:48

    Законы ДНР не предусматривают конкретной даты смертной казни наемников — Пушилин

    Глава ДНР Пушилин: конкретной даты смертной казни наемников нет

    Антон Ишбульдин

    Законодательством ДНР не предусмотрены конкретные даты исполнения смертных приговоров иностранным наемникам, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решать исполнительная служба.

    Законы ДНР не предусматривают конкретной даты смертной казни наемников — Пушилин

    «Законодательством ДНР не предусмотрено конкретной даты исполнения, то есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке», — рассказал Денис Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что представители Соединенных Штатов не обращались к властям республики по поводу своих граждан, прибывших в Донбасс в качестве наемников.

    Иностранных наемников расстреляют, если суд отклонит апелляционные жалобы, пояснил Пушилин. По его словам, апелляции подали все три «солдата удачи».