Законодательством ДНР не предусмотрены конкретные даты исполнения смертных приговоров иностранным наемникам, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решать исполнительная служба.

«Законодательством ДНР не предусмотрено конкретной даты исполнения, то есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке», — рассказал Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что представители Соединенных Штатов не обращались к властям республики по поводу своих граждан, прибывших в Донбасс в качестве наемников.

Иностранных наемников расстреляют, если суд отклонит апелляционные жалобы, пояснил Пушилин. По его словам, апелляции подали все три «солдата удачи».