Законопроект об отсрочке от мобилизации для сенаторов и депутатов внесли в Госдуму | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

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Viber Законопроект об отсрочке от мобилизации для сенаторов и депутатов внесли в Госдуму Госдума рассмотрит законопроект СРЗП об отсрочке от мобилизации для депутатов и сенаторов пресс-служба Госдумы

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Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке от призыва по мобилизации для сенаторов и депутатов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы», — написал он.

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Политик считает, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться «на общих основаниях, никаких поблажек быть не должно».

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Кроме того, «Справедливая Россия» предложила давать отсрочку тем, кого признали ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, а также родственникам погибших призывников и людям, проходящим альтернативную военную службу. Временно не годным по здоровью порекомендовали предоставлять отсрочку на срок до года.

«Совсем недавно Министерство обороны объявило, что отсрочка от частичной мобилизации будет предоставляться мужчинам, у которых на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет. Мы считаем, что такую возможность необходимо отдельно прописать в законодательстве, и это положение тоже прописано в предлагаемом законопроекте», — подчеркнул Сергей Миронов.

Он добавил, что отсрочку от мобилизации «в обязательном порядке» предоставлять «гражданам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками», опекунам или попечителям несовершеннолетнего брата или сестры (если нет других родственников, которые могут обеспечить постоянный уход), отцам детей-инвалидов, студентам очной и очно-заочной форм обучения, аспирантам, школьным учителям и преподавателям вузов.

В законопроекте указаны и те категории граждан, которых, по мнению его авторов, нужно призывать по частичной мобилизации в первую очередь. Это, в частности, представители Росгвардии, Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, Следственного комитета.

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