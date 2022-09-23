Спецоперация 23 сентября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Viber Законопроект о кредитных каникулах для участников СВО внесли в Госдуму В Госдуму внесли проект о заморозке выплат по кредитам для участников СВО РИА «Новости»

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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции, выплаты по кредитам должны будут временно заморозить или снизить. Об этом на сайте рассказала пресс-служба Совета Федерации.

Согласно предложенным поправкам к ГД, работодатель сможет уволить своего работника, только если тот не выйдет на работу в течение трех месяцев после окончания мобилизации. В случае же гибели человека (или ранения) его кредитные долги будут аннулированы, членам семьи они переданы не будут.

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«Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции», — сказано в заявлении.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В Кремле первую реакцию россиян назвали эмоциональной и призвали не верить слухам, а опираться только на официальные источники информации, в том числе на горячую линию Минобороны России.

В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

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