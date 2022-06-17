Житель Северодонецка Андрей Бессмертных рассказал РИА «Новости», что украинские боевики закидали гранатами подвал его дома и здание полностью сгорело. Семья в это время уже два месяца жила в подвале. Андрею и сыну помогла выбраться жена, которая на момент пожара случайно оказалась снаружи.

Семья не могла уехать из города из-за 73-летней парализованной матери Андрея. Женщина умерла своей смертью, родные похоронили ее в палисаднике и отправились в сборный пункт для беженцев.

Пока семья скрывалась в подвале пятиэтажки, в которой снимала квартиру, Андрей получил осколочное ранение в ногу.

«Наш дом полностью сгорел. Закидали гранатами подвал. Сначала на этажи кидали, поджигали квартиры. Фосфорными (снарядами — прим. ред.) закидывали. Подпалили четвертый подъезд, он потух, они дальше стали палить — просто так», — вспомнила жена Андрея.

Кстати, пятиэтажка располагалась через улицу от комбината «Азот». По словам семьи Бессмертных, там продолжаются боевые действия.

Еще один житель Северодонецка рассказал журналистам, что потерял связь с родителями и братом, оставшимися в бомбоубежище «Азота». Мужчина не эвакуируется из города, ожидая весточку от близких.