Заявления Зеленского о «последней черте» вызвали только скепсис в ДНР

К заявлению президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте» следует относиться скептически, ведь он уже не первый раз говорит о закрытии возможности для переговоров с Россией. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Стоит с определенным скепсисом относиться к словам Зеленского, потому что у него была возможность вести переговоры в „минском формате“ и на других дипломатических площадках, чтобы не допустить того, что происходит сейчас, и чтобы одуматься и угомонить тех неонацистов, когда было это еще возможно», — сказал Пушилин.

Он напомнил, что это уже не первое обещание Зеленского закрыть возможность для переговоров, раньше он говорил подобное при взятии Мариуполя. Еще Пушилин добавил, что сейчас готовы материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова»*.

Ранее глава ДНР сообщил, что заявления украинского президента не изменят решения провести трибунал над военными преступниками в Донецкой Народной Республике. Подготовка к первому этапу трибунала почти завершена.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.