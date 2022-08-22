Заявления украинского президента Владимира Зеленского не изменят решения провести трибунал над военными преступниками в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом написал ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что украинские военные преступники должны понести наказание. Подготовка к первому этапу трибунала почти завершилась. Готовы материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова»*, отметил он.

Ранее Зеленский сообщил, что переговоры России и Украины станут невозможными, если в Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными. Он назвал планируемый трибунал «линией, после которой Россия сама отрежет себя от переговоров».

Пушилин пообещал, что трибунал будет максимально открытым. Его собираются организовать до конца лета. Сроки определяют следственные органы. По словам главы ДНР, трибунал неизбежен. Пушилин указал на то, что часть пленных украинцев совершала преступления в отношении жителей Донбасса и не только. Тех, чью вину удастся доказать, ждут суд и наказание согласно законодательству ДНР, непричастных пленных в будущем обменяют.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.