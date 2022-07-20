Заявления ВСУ о гумкоридорах из Славянска в ДНР сочли провокацией

Заявление администрации подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики о приеме заявлений мирных жителей Славянска на переход по гуманитарному коридору в ДНР является провокацией. Об этом в эфире программы «Соловьев.Live» рассказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«Таких людей могут спокойно задержать. Это очередная попытка выявить тех, кто нелоялен украинскому режиму», — заявил посол.

По его словам, украинские военные подобными методами стараются выявлять симпатизирующих России жителей Славянска.

Ранее Мирошник сообщил, что войска ЛНР совместно с российскими вооруженными силами приступили к уничтожению укрепленных районов ВСУ под Северском, писал RT.