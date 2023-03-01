01 марта 2023, 09:43
Заявления Украины о контрнаступлении назвали элементом пиара
Член ВГА Рогов расценил заявления Украины о контрнаступлении элементом пиара
Заявления украинских политиков о подготовке контрнаступления на фронте в Запорожской области являются элементом пиар-войны. Об этом РИА Новости» заявил член военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Такие заявления являются элементом классической пиар-войны, хотя и не совсем безосновательны. Однако планировать контрнаступление и воплотить его в жизнь — две огромные разницы. Тот же Зеленский много бросал слов, но все в итоге решит мужество российских военных», — сказал он.
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Рогов не исключил, что после получения образцов новейшего западного оружия, украинские боевики попробуют провести наступление в приазовском регионе.
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«Однако любое посягательство на российскую территорию встретит ответный жесткий удар, после которого агрессор не сможет оправиться», — добавил член военно-гражданской администрации.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ готовят контрнаступление в регионе.
ВСУ
Запорожская область
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