Спецоперация 01 марта 2023, 09:43 Заявления Украины о контрнаступлении назвали элементом пиара Член ВГА Рогов расценил заявления Украины о контрнаступлении элементом пиара РИА «Новости»

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Заявления украинских политиков о подготовке контрнаступления на фронте в Запорожской области являются элементом пиар-войны. Об этом РИА Новости» заявил член военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Такие заявления являются элементом классической пиар-войны, хотя и не совсем безосновательны. Однако планировать контрнаступление и воплотить его в жизнь — две огромные разницы. Тот же Зеленский много бросал слов, но все в итоге решит мужество российских военных», — сказал он.

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Рогов не исключил, что после получения образцов новейшего западного оружия, украинские боевики попробуют провести наступление в приазовском регионе.

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«Однако любое посягательство на российскую территорию встретит ответный жесткий удар, после которого агрессор не сможет оправиться», — добавил член военно-гражданской администрации.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ готовят контрнаступление в регионе.