Спецоперация 14 сентября 2023, 19:38 Заявления о взятии ВСУ села под Артемовском опровергли в ДНР Пушилин назвал вбросом сообщение о взятии ВСУ села Андреевка около Артемовска РИА «Новости»

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Боевые действия около Артемовска продолжаются. Все сообщения о том, что село Андреевка перешло под контроль ВСУ, — вброс киевского режима. Такой комментарий РИА «Новости» дал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что за минувшие сутки на этом участке проведения специальной военной операции российские военные немного улучшили свое положение.

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«Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. ред.) Андреевки являются очередными вбросами», — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР подчеркнул, что сейчас полностью повторяется ситуация с расположенным на Авдеевском направлении поселком Опытное, когда в захват населенного пункта поверило командование ВСУ и бросило силы на укрепление. На месте их встретил шквальный огонь артиллерии 1-го армейского корпуса.

О переходе под контроль украинских сил села Андреевка украинские Telegram-каналы сообщили со ссылкой на заместителя министра обороны страны Анну Маляр. Сама она опровергла, что делала подобные заявления. Замглавы украинского Минобороны подчеркнула, что около села продолжаются ожесточенные бои.

Пушилин отмечал, что на Артемовском направлении командование украинских войск начало перегруппировку сил, но ситуация около села Андреевка остается сложной. По его словам, российские артиллеристы продолжают наносить удары по украинским боевикам, которые не оставили попыток продвижения.