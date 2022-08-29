Заявления о наступлении ВСУ на южном направлении оказались фейком

Заявления о наступлении Вооруженных сил Украины, якобы происходящем на южном направлении, оказались фейком. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении», — написал Аксенов в Telegram-канале.

По словам главы Крыма, это такой же информационный вброс, как и все предыдущие. В качестве примера он привел виртуальные «атаки» на Крымский мост, которые «диванные войска киевского режима проводили уже не раз».

Ранее Аксенов назвал саммит «Крымская платформа» парадом политических фриков, который все дальше отдаляет само движение от Крыма. Повестку, которую обсуждали собравшиеся, он счел прогнозируемой: участники «Крымской платформы» в очередной раз планировали, как максимально навредить России.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита заявил, что страна вернет полуостров «любыми способами» и не станет ни с кем советоваться по этому вопросу. Возвращение контроля над Крымом украинский лидер назвал «реанимацией мирового правопорядка».