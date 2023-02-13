13 февраля 2023, 18:01
Заявление Медведчука о желании Порошенко передать Донбасс России вызвало сомнения
Политолог Гуреев указал на нестыковки в словах Медведчука о просьбе Порошенко про Донбасс
Слова главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и бывшего депутата Рады Виктора Медведчука о просьбе экс-президента Украины Петра Порошенко передать Донбасс России не нужно рассматривать слишком серьезно. Это могло привести к серьезному политическому кризису на Украине и окончательно поставить крест на ее государственности. Об этом «360» заявил политолог Данила Гуреев.
«Я бы не стал относиться [к словам Медведчука] с полной серьезностью. На это есть ряд причин. Он участвовал в переговорном процессе [по урегулированию конфликта в Донбассе] и был посредником между Кремлем и киевским режимом. Но России в целом это не принесло бы никаких положительных результатов», — отметил он.
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Если же допустить, что Медведчук сказал правду, добавил политолог, и Порошенко действительно предлагал России забрать Донбасс, как того хотели жители ДНР и ЛНР, то на Украине мог произойти глубочайший политический и социальный кризис.
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«Потому что, помимо потери Крыма, страна теряла бы огромную территорию», — пояснил Гуреев.
Прецедент коснулся бы не только Донецка и Луганска — всех частей Малороссии и Новороссии.
Вся украинская государственность могла посыпаться. Поэтому для Порошенко сдача Донбасса была проигрышным элементом. Если бы [Порошенко] и его команда действительно хотели отдать Донбасс, то мы бы видели другие политические решения, которые принимались на протяжении этих восьми лет.
Данила Гуреев
политолог
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о предложении забрать Донбасс, которое бывший президент Украины Петр Порошенко передавал через него российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом политик рассказал в эфире белорусского телеканала СТВ.
По его словам, Порошенко пытался всячески избавиться от Донбасса, потому что не видел в нем никакой ценности. При этом украинские власти сделали все, чтобы мирное урегулирование путем реализации Минских соглашений не наступило.
Петр Порошенко
Виктор Медведчук
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Конфликт на востоке Украины
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