Спецоперация 21 июля 2023, 18:36 Захват укреплений ВСУ в лесном массиве показали на видео Минобороны показало видео захвата укреплений ВСУ в лесном массиве отрядами ВДВ

Читать 360tv в

Российские десантники в зоне специальной операции захватили укрепления украинских боевиков в лесном массиве. Пресс-служба Минобороны показала работу штурмовых отрядов на видео.

«Десантники после артиллерийской подготовки ворвались в украинские окопы, осуществив зачистку опорного пункта противника и его захват», — отметили в ведомстве.

Реклама

В результате боя основные силы противника оказались вынуждены отступить в тыл, бросив на позициях боеприпасы и оружие, а также убитых и раненых.

Ранее Минобороны показало на видео уничтожение украинского склада с боеприпасами военнослужащих подразделений Южной группировки войск. Расчеты разведывательных беспилотников установили место дисклокации склада, после чего бойцы с дрона сбросили гранату ВОГ-17, уничтожив склад.

Кроме того, оборонное ведомство показывало на видео уничтожение бронетехники ВСУ ударами вертолетов Ка-52.