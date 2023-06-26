Спецоперация 26 июня 2023, 09:29 Захват опорного пункта и пленение солдат ВСУ у Кременной сняли на видео Минобороны России показало, как штурмовая группа ВДВ под Кременной взяла в плен солдат ВСУ

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Штурмовая группа одного из соединений Воздушно-десантных войск России во время боя под Кременной захватила опорный пункт противника. Группа украинских солдат оказалась в безвыходном положении и сдалась в плен, сообщило Минобороны России.

Работу российских десантников сняли на видео. Они пошли в наступление в районе Кременной на Краснолиманском направлении, бой устроили в лесополосе. Перед бойцами поставили задачу — захватить опорный пункт подразделения Вооруженных сил Украины.

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Сначала по противнику открыли огонь из артиллерии, затем к работе подключилась штурмовая группа. Бойцы незаметно подошли к опорному пункту с разных сторон, забросали гранатами и ворвались в укрепления, используя стрелковое оружие и ручные осколочные гранаты. Выжившие солдаты ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

Подразделения ВСУ под Горловкой из-за больших потерь вынуждены привлекать новобранцев после каждого боя, рассказал один из военнопленных.