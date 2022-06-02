Захват 20 населенных пунктов силами ВСУ опровергли

Информация о захвате Вооруженными силами Украины 20 населенных пунктов является ложью. Об этом заявил в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что мирная жизнь на освобожденных территориях постепенно восстанавливается. Накануне в Херсоне прошел праздник в честь Дня защиты детей. Охрану обеспечивала Росгвардия. Возрождается спортивная активность.

«То, что рассказывает беглый партизан и губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов освобождено, украинская армия продвигается — все это из разряда историй, [реагировать на которые] без истеричного смеха уже не получается», — сказал Кирилл Стремоусов.

Замглавы херсонской военно-гражданской администрации отдельно отметил, что спецоперация — не оккупация, а зачистка от неофашизма, который в последние годы процветал на территории Украины. Он заявил, что искренне верит в скорое освобождение Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и других областей вплоть до Винницкой и Хмельницкой.

Экс-глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, бежавший после прихода российской армии, ранее заявил украинским СМИ, что ВСУ продолжила наступление и вернула контроль над более 20 населенными пунктами со стороны Днепропетровской области.