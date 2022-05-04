Захарова заявила, что Зеленскому платят за наглость

Президент Украины Владимир Зеленский ведет наглую политику, а Запад за это платит. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Как сказал Зеленский полгода назад: у нас теперь будет наглая внешняя политика. Вот она, его наглая внешняя политика, к чему и привела. Но им же за это платили», — сказала она.

Захарова отметила, что западные страны внушили украинским властям ощущение полной безнаказанности и вседозволенности. Правительству Зеленского развязали руки, что и привело к трагедии. Украинские политики ничего не создавали. Захарова заявила, что они разрушали страну и получали за это огромные деньги.

«Миллионные и миллиардные транши со всего мира ровно за такие наглые и хамские, оторванные от реальности заявления», — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, на заявления украинских властей просто не нужно обращать внимания. Эти слова российского дипломата процитировала «Газета.ru». Захарова отметила, что «сегодня украинские политики просят одно, потом отказываются».