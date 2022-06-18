Захарова заявила, что спецслужбы Украины замешаны в поставке наркотиков в Россию

Спецслужбы Украины делали из своих земляков поставщиков наркотиков в Россию. Такое заявление в Telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики», — рассказала она.

Захарова отметила, что поверхностным взглядом в этой схеме можно увидеть только доведенных до отчаяния украинцев. Она подчеркнула, что на самом деле не все так однозначно. По ее словам, каждый участник этой схемы проходил этап беседы с куратором из СБУ.

Также Захарова добавила, что подобная тактика не является изобретением Украины. Она напомнила, что таким образом западные страны в XIX веке действовали в Китае.