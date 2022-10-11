Захарова уличила Канаду в поощрении террористических атак со стороны Украины | 360°

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Захарова уличила Канаду в поощрении террористических атак со стороны Украины

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11 октября 2022, 17:10

Захарова уличила Канаду в поощрении террористических атак со стороны Украины

Мария Захарова: Канада проспонсировала продолжение боевых действий со стороны Украины

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Власти Канады, продолжая оказывать поддержку украинской армии, поощряют террористические атаки со стороны националистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написал ТАСС.

«Своей поддержкой Украины власти Канады поощряют их военных к террористическим атакам и ведению боевых действий», — сказала она.

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Ранее глава Генштаба Канады Уэйн Эйр уклонился от ответа на вопрос о том, присутствуют ли канадские военные на Украине.

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По его словам, он хочет избежать ответа, так как может скомпрометировать военных, участвующих в «деликатных» или негласных операциях.

Ранее Захарова упрекнула западные страны в нежелании видеть преступления,  которые совершают украинские военные. По словам дипломата, руководство Украины поставило перед собой задачу вовремя получать подачки от западных кураторов.

Также Захарова напомнила, что Россия жестко ответит на все попытки Украины устроить террористические акты на своей территории.

Канада

Специальная военная операция РФ на Украине

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