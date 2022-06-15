Захарова уличила Евросоюз в нарушении собственных правил экспорта оружия

Оказав Украине военную помощь, Евросоюз нарушил основополагающие правила. Теперь ему необходимо либо признать статус ДНР и ЛНР, либо отозвать поставленное вооружение. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что после распада Организации Варшавского договора и создания НАТО советская техника и вооружение попали в распоряжение западных стран. Согласно одному из важных документов Евросоюза, «Общей позиции» Совета ЕС, членам Альянса запрещено экспортировать вооружение, если оно будет использоваться для внутренних репрессий, спровоцирует или продлит вооруженные конфликты, усугубит существующую напряженность в стране конечного назначения.

Мария Захарова объяснила, что, таким образом, поставляя на Украину оружие для атаки на Донбасс, не признав при этом статуса ДНР и ЛНР, страны Евросоюза нарушили свои же правила, основополагающие интеграционные начала.

«Очевидно, решаясь на поставки вооружения в большой спешке, европейские стратеги не задумались над тем, что фактически сами себя загнали в цугцванг — им ничего не остается, кроме как прекратить поставлять оружие, отозвав все отправленное, либо признать ДНР и ЛНР», — заявила она.