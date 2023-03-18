Спецоперация 18 марта 2023, 15:27 Захарова указала, куда следует идти призывающим Россию о мире Мария Захарова: призывы о мире следует переадресовать Западу и Украине РИА «Новости»

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Мировое сообщество, призывающее Россию к миру на Украине, должно переадресовать вопросы в сторону западных государств, развязывающих глобальный конфликт. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Тем странам, которые хотят внести свой вклад в нормализацию ситуации, следует адресовать призывы о мире в сторону Украины и ее западных кукловодов», — сказала она.

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Дипломат отметила, что агрессивная политика Запада ведет мир в опасную пучину глобального противостояния.

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Захарова предупреждала США о последствиях в случае тотальной войны против России. По ее словам, Штаты потерпят унижение, как во Вьетнаме и Афганистане.

Ранее в США заявили, что мирные переговоры между Россией и Украиной в нынешней ситуации стали бы признанием ее территориальных приобретений, что якобы является нарушением положений Устава ООН.