Спецоперация 18 августа 2023, 15:35 Захарова призвала бойцов ВСУ капитулировать Захарова призвала ВСУ капитулировать или направить оружие против властей РИА «Новости»

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Украинским военным необходимо либо капитулировать перед российской армией, либо повернуть оружие против киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Понимающим преступную сущность захватившей Украину бандитской хунты украинским военнослужащим настоятельно рекомендуем капитулировать перед нашими войсками или повернуть оружие против режима», — сказала дипломат.

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Захарова подчеркнула, что Россия гарантирует достойное, гуманное отношение к сложившим оружие боевикам.

«Следственный комитет расследует все факты обстрелов российских регионов украинскими боевиками, а также другой их преступной деятельности», — добавила официальный представитель МИД.

Она обратила внимание, что Россия предпримет необходимые меры для того, чтобы «от справедливого возмездия не ушел никто из нацистских карателей».

Ранее Захарова заявила, что за происходящее на Украине ответственны США, Великобритания и другие страны НАТО, писал RT.