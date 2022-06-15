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    15 июня 2022, 14:04

    Захарова предупредила, что переданное Украине оружие Запада «расползется» по миру

    Захарова: оружие, которое Запад передал Украине, расползется по миру

    Оксана Кириллова

    Оружие, которое западные страны передают Украине, будет «расползаться по всему Европейскому континенту» и другим регионам мира, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление, прозвучавшее на брифинге 15 июня, процитировало РИА «Новости».

    Захарова предупредила, что переданное Украине оружие Запада «расползется» по миру

    Захарова напомнила, что сегодня в Брюсселе обсуждаются поставки очередной партии военной помощи Украине.

    «Поставки вооружений Киеву, как вы понимаете, приводят лишь к одному — затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют формированию расширения так называемого черного рынка оружия», — сообщила Мария Захарова.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вечером министры обороны Альянса объявят о выделении новой военной помощи Украине, в том числе дальнобойной артиллерии и тяжелого вооружения. Кроме того, НАТО намерен разработать план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на современное оборудование Альянса.