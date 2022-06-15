Захарова предупредила, что переданное Украине оружие Запада «расползется» по миру

Оружие, которое западные страны передают Украине, будет «расползаться по всему Европейскому континенту» и другим регионам мира, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление, прозвучавшее на брифинге 15 июня, процитировало РИА «Новости».

Захарова напомнила, что сегодня в Брюсселе обсуждаются поставки очередной партии военной помощи Украине.

«Поставки вооружений Киеву, как вы понимаете, приводят лишь к одному — затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют формированию расширения так называемого черного рынка оружия», — сообщила Мария Захарова.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вечером министры обороны Альянса объявят о выделении новой военной помощи Украине, в том числе дальнобойной артиллерии и тяжелого вооружения. Кроме того, НАТО намерен разработать план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на современное оборудование Альянса.