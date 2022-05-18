Захарова обвинила Украину в удержании людей на «Азовстали»

Власти Украины делали все для того, чтобы на «Азовстали» оставались люди. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ее слова процитировал ТАСС.

«Киевский режим делает все, чтобы и гражданские лица, и военнослужащие, и боевики находились на „Азовстали“ и оттуда не выходили», — сказала она.

Захарова предположила, что это делали для манипуляций с общественным мнением. Она напомнила, что изначально к эвакуации людей с территории «Азовстали» пытались подключить ООН и Международный комитет Красного Креста. Организации присоединились к кампании достаточно поздно. Однако инициатива и объявление об их открытии шли именно с российской стороны.

Она сказала, что эвакуированным оказывают всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. При этом содействие оказывается в штатном режиме и не выставляется напоказ. Для помощи эвакуированным привлекают высококвалифицированных специалистов.