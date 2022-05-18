Захарова назвала враньем слова Зеленского о спасении боевиков с «Азовстали»

Вышедшие с «Азовстали» боевики и военные сдались в плен, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала слова президента Украины Владимира Зеленского об их эвакуации враньем.

Украинские власти выдали выход людей с предприятия, который был предложен Россией еще несколько недель назад, за свою гуманитарную операцию. Мария Захарова назвала такие заявления пропагандой.

«Это показывает всему миру, как [в Киеве] научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и натовских специалистов», — сказала представитель МИД России.

Минобороны РФ сообщило, что 16 мая бойцы «Азова»* и украинские военные, заблокированные на «Азовстали» в Мариуполе, начали складывать оружие. За первые сутки с предприятия вышли 265 человек, в том числе тяжелораненые бойцы — их госпитализировали в новоазовскую больницу.

Владимир Зеленский в видеообращении назвал происходящее эвакуацией. Такую формулировку растиражировали западные СМИ. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский даже поправил The New York Times на своей странице в Twitter, написав, что националисты сдались безоговорочно.

* «Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.