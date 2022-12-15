Спецоперация 15 декабря 2022, 13:28 Захарова назвала условие, при котором РФ готова обсуждать решение конфликта на Украине Представитель МИД Захарова: РФ готова обсуждать решение конфликта на Украине РИА «Новости»

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Россия готова обсуждать выход из конфликта на Украине при условии, что получит актуальные предложения, учитывающие «новые реалии». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Мы готовы обсуждать урегулирование украинского кризиса, но только в том случае, если поступят реальные, а не придуманные предложения, которые будут учитывать новые реалии, законные интересы России и так далее», — процитировал ее ТАСС.

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Захарова также уличила президента Украины Владимира Зеленского в принятии «псевдомирных инициатив» — по ее мнению, главной задачей киевского режима остается не мир, а «победа на поле боя», и переговоры с Россией в планы Украины явно не входят. Такой вывод дипломат сделала из обращения Зеленского от 12 декабря, в котором он обратился к лидерам G7 с просьбой о дальнейшей военной и финансовой поддержке и попросил страны мира создать глобальный саммит по реализации «оторванной от реальности формулы мира Зеленского» (так это охарактеризовала Мария Захарова).

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