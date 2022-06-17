Захарова назвала политику ЕС «самоубийственной»

Евросоюз ведет «самоубийственную» политику, оказывая поддержку Украине и вводя санкции против России. Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью RT.

Оружие, поставляемое Евросоюзом Украине, попадает на черный рынок, а оттуда — в руки экстремистов и террористов, считает Захарова. Это может обернуться против самой Европы. Евросоюз, по ее словам, не просчитывает свое будущее и стратегию.

«ЕС ведет абсолютно самоубийственную для себя политику. Все, что они делают: и введение санкций, и отказ от российских энергоносителей, и поставки киевскому режиму вооружений, и стимулирование этого конфликта, и разрыв связей с Россией, которая является ближайшим и самым надежным для Евросоюза источником получения всех ресурсов», — заключила дипломат.