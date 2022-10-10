Захарова назвала лицемерием и фальшью призывы США к переговорам по Украине | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 23:50 Поделиться Telegram

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Viber Захарова назвала лицемерием и фальшью призывы США к переговорам по Украине Представитель МИД Захарова: призывы США к переговорам по Украине лицемерны и фальшивы РИА «Новости»

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Призывы американских властей к мирным переговорам по ситуации на Украине являются лицемерием и фальшью. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам „стратегическое поражение“, за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — привели слова Захаровой на сайте Министерства иностранных дел.

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Так официальный представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби. Он ранее говорил, что России и Украине нужно искать выход из сложившейся ситуации дипломатическим путем. Как напомнила Захарова, американская сторона продолжает проводить масштабные поставки оружия на Украину.

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«Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия выполнит все поставленные в рамках спецоперации задачи. Также она добавила, что страна открыта для дипломатии, а условия проведения переговоров всем известны.

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