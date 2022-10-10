Захарова назвала лицемерием и фальшью призывы США к переговорам по Украине | 360°

Все новости

Спецоперация

11 октября 2022, 01:01

ООН призвала оставить открытой дверь для дипломатии по ситуации на Украине

Мир

11 октября 2022, 00:59

США пообещали предоставить Украине современные средства ПВО

Реклама

Подмосковье

11 октября 2022, 00:45

Занятия в новом корпусе Московского Губернского колледжа искусств в Химках начнутся в 2023 году

Мир

11 октября 2022, 00:20

Небензя назвал целью НАТО ослабление или победу над Россией

Подмосковье

11 октября 2022, 00:18

Более 230 человек получили помощь в пункте поддержки мобилизованных в Истре

Эксклюзив

11 октября 2022, 00:00

Украина полностью высунула свое нацистское рыло

Спецоперация

10 октября 2022, 23:50

Захарова назвала лицемерием и фальшью призывы США к переговорам по Украине

Спецоперация

10 октября 2022, 23:47

Мобилизованных отправили на практические занятия по боевой подготовке во Владимирскую область

Подмосковье

10 октября 2022, 23:40

Арбузный кросс прошел в Балашихе в 38-й раз

Спецоперация

10 октября 2022, 23:50

Захарова назвала лицемерием и фальшью призывы США к переговорам по Украине

Представитель МИД Захарова: призывы США к переговорам по Украине лицемерны и фальшивы

Читать 360tv в

Призывы американских властей к мирным переговорам по ситуации на Украине являются лицемерием и фальшью. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам „стратегическое поражение“, за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — привели слова Захаровой на сайте Министерства иностранных дел.

Реклама

Так официальный представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби. Он ранее говорил, что России и Украине нужно искать выход из сложившейся ситуации дипломатическим путем. Как напомнила Захарова, американская сторона продолжает проводить масштабные поставки оружия на Украину.

Реклама

«Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия выполнит все поставленные в рамках спецоперации задачи. Также она добавила, что страна открыта для дипломатии, а условия проведения переговоров всем известны.

США

Мария Захарова

Переговоры

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама