Захарова: мирное решение конфликта на Украине не входит в планы Запада

Западные страны на протяжении восьми лет не допускали мирного урегулирования конфликта на Украине и не согласны на него теперь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Концепция Вашингтона и глобального коллективного Запада натоцентричного заключается в том, что ни о каком мирном урегулировании речи быть не может, если речь идет об Украине», — сказала она в своей авторской программе.

Это происходило в течение последних восьми лет, когда на ход переговорного процесса пытались воздействовать внутри «нормандского формата», контактной группы, на площадках ООН. Все это время происходила блокировка усилий США, которые не были стороной переговоров, но, очевидно, стояли за спиной украинской власти.

Она отметила, что происходящий сегодня отказ от мирных переговоров не новая стратегия, а лишь ее очередная стадия. Если раньше целью было не допустить исполнения Минских договоренностей, то теперь, когда они перестали существовать, концепция стала более масштабной. Нынешняя цель — «раздувать пожар» информационными методами и поставками вооружения.

Мария Захарова также прокомментировала позицию японского правительства в отношении санкций, сообщил RT. По ее словам, дипломатические отношения между Россией и Японией находятся в плачевном состоянии.