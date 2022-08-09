Захарова язвительно отозвалась о разговоре Зеленского с Клинтоном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила давнюю кличку украинского президента Владимира Зеленского — «президент Левински». Поводом стал его пост о разговоре с экс-лидером США Биллом Клинтоном.

«Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так еще год назад американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского „президентом Левински“», — написала Захарова.

Пост Зеленского, о котором идет речь, опубликовали сегодня ночью. Он поблагодарил Клинтона за «разговор и личную поддержку» Украины.

«Очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущения актуальности войны на Украине», — добавил Владимир Зеленский.

Накануне американцы не слишком дружелюбно встретили его фото с актрисой Джессикой Честейн. Они удивились, что у украинского президента есть время на «развлечения посреди боевых действий».

Экс-стажерка Белого дома Моника Левински, имя которой упомянула Захарова, известна как предполагаемая бывшая возлюбленная Билла Клинтона. Слухи об их романе появились в конце 1990-х. Клинтон, на тот момент президент США, все отрицал, затем признал «вину» частично. Левински до сих пор утверждает, что связь между ними имела место.