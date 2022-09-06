Экс-глава МВД Украины заявил, что солдаты ВСУ идут в бой под действием наркотиков | 360°

Эксклюзив 06 сентября 2022, 17:37 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:54) Поделиться Telegram

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Viber Экс-глава МВД Украины заявил, что солдаты ВСУ идут в бой под действием наркотиков Экс-глава МВД Украины Захарченко: сотрудники ВСУ идут на убой под действием наркотиков РИА «Новости»

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В Вооруженных силах Украины активно используют наркотики, причем запрещенные вещества впервые стали применять еще во время Майдана. Об этом «360» заявил бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

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Далее — его прямая речь.

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Об участии СБУ в продаже наркотиков

Наркотики активно начали применять еще во время Майдана. Сильнодействующие, скажем так, препараты. По нашему мнению (Захарченко здесь ссылается на сведения от своих источников, а также на бывших сотрудников МВД Украины — прим. ред.), к этому имел отношение ряд лиц, которые впоследствии вошли в руководство страны. Был такой доктор Ольга Богомолец. Виталий Кличко, который стал мэром Киева, также к этому имел отношение. Они, по нашей информации, поставляли препараты из Европы, в частности из Германии, на территорию Украины.

РИА «Новости»

Впоследствии ряд радикальных структур, которые в этом задействованы, полностью вошли под кураторство Службы безопасности Украины. Вся их деятельность поначалу была нелегальной. Она и сейчас не может быть легальной в рамках действующего законодательства Украины. Тем не менее их крышует спецслужба. Уже непосредственно спецслужба была вовлечена в этот трафик.

Сейчас наркотики попадаются в большом количестве в ВСУ. Многие военнослужащие ВСУ под воздействием препаратов ведут боевые действия: это тоже не является большим секретом. Все больше и больше появляется информации, в том числе и публичной.

Что не так с Владимиром Зеленским?

Таких людей [, как президент Украины Владимир Зеленский, ] и подбирают, и вербуют. Имею в виду людей с отклонениями. Обычного добропорядочного очень тяжело завербовать, привлечь к сотрудничеству. А таких подонков, которые употребляют наркотические вещества и ведут ненормальный, аморальный образ жизни, естественно, есть возможности привлечь, на этого человека есть компрометирующие материалы.

Тем более что они выполняют определенную роль, на которую нормальный человек вряд ли вообще согласится. Какой нормальный человек будет расстреливать собственных людей, собственный народ без зазрения совести?

РИА «Новости»

Это нужно делать либо психически ненормальному человеку, либо с какими-то отклонениями, либо под воздействием сильнодействующих веществ. Все много раз видели, в каком состоянии этот персонаж (Зеленский — прим. ред.) появлялся на экранах [телевизоров] или в социальных сетях. Под воздействием каких препаратов он там находился, я не могу сказать. Но то, что он точно под воздействием сильнодействующих веществ был, — это факт.

Таблетка от страха для солдата

Думаю, что это (накачивание наркотиками — прим. ред.) одна из возможностей задействовать как можно больше людей в конфликте. Это таблетки, которые убивают чувство страха, чувство опасности перед угрозой.

Вообще у нас когда-то была такая информация, мы ее отрабатывали, но времени, к сожалению, не хватило. Появилась версия, что сильнодействующее вещество добавляли как в продукты питания на Майдане, так и в воду питьевую. Не просто в воду на Майдане, а в воду, которой пользуются жители больших городов, прежде всего Киева.

На мой взгляд, при более детальном изучении эта версия нашла бы подтверждение. Слишком большое количество людей на сегодняшний день зомбированы не только технологиями НЛП, но и еще какими-то препаратами. Потому что люди просто сходят с ума. То, что происходит сейчас, нормальному человеку сложно воспринять. И мне в том числе, как бывшему жителю этого государства. [Люди на Украине] готовы убивать, готовы уничтожать, издеваться над людьми.

flickr

Они сегодня, участвуя в этом конфликте, до конца не осознают, за что они воюют. За что? Говорят, что отстаивают самостоятельное, независимое государство. Вопрос: кто у вас его забирает? То есть там есть кучка негодяев, которые дорвались до власти. Речь о том, что есть неофашисты или неонацисты — как угодно их можно называть. Эта кучка людей, нацистов, — она диктует повестку дня в государстве.

Тем не менее сегодня поддержка самого Зеленского довольно высока, количество людей, участвующих в конфликте, высоко, количество погибших — высоко. Никого это не возмущает. Нет никаких протестов против того, что происходит это безумие в этом так называемом украинском государстве.

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