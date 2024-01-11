Эксклюзив 11 января 2024, 20:39 «Загнанная в угол крыса». Украина не сможет ударить по пусковым установкам России Военный эксперт Михайлов: ВСУ не могут уничтожить пусковые установки России РИА «Новости»

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Удар ВСУ по российским пусковым установкам — очевидное основание для использования ядерного оружия против Украины, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Однако у ВСУ нет такой возможности, хотя исключать ее не стоит, заявил «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Украина может попробовать ударить по пусковым установкам только путем террористических атак на территории России. При этом ядерные объекты РФ очень серьезно защищены, подчеркнул специалист.

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«Особенно на фоне проведения специальной военной операции у нас, конечно, антитеррористическая активность повышена у всех спецслужб. У Украины сейчас нет возможности уничтожить наши пусковые установки. Это я себе даже не представляю. Это если, конечно же, Запад, но Запад не рискнет. Он же сразу получит ответ», — подчеркнул Михайлов.

Удар по пусковым установкам действительно является одним из условий применения ядерного оружия, добавил военный эксперт. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что ЯО используют в случае реальной угрозы существования страны.

В любом случае загнанный зверь, а Украина сейчас — фактически загнанная в угол крыса, может больно укусить. И поэтому нужно быть готовым ко всему, понимая, что объекты защищены, но исключать подобную возможность не стоит. Евгений Михайлов военный эксперт

Медведев подчеркнул, что украинский удар по российским пусковым установкам — это не право на самооборону. ВСУ столкнутся с серьезным ответом в случае подобной атаки.