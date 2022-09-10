Названа причина атак ВСУ на Запорожскую АЭС | 360°

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Названа причина атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Член ВГА Запорожской области Рогов: Украина хочет вывести из строя и остановить ЗАЭС

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Украина специально мешает эксплуатации Запорожской АЭС, чтобы вывести ее из строя и добиться остановки функционирования. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию», — заявил он.

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Рогов отметил, что действует так Украина по команде США — это они выступают за остановку станции.

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В данный момент Запорожская АЭС продолжает свою работу на максимально низких мощностях. Обсуждается, что делать со станцией дальше. Есть вариант законсервировать ее путем холодной остановки.

«Но даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива», — привел слова Рогова «Ридус».

Ранее он сообщил, что десант украинских солдат высадился около города Энергодара для захвата Запорожской АЭС. По его словам, это не первая попытка ВСУ закрепиться в регионе.

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