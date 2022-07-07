Задержание готовивших теракты украинских боевиков в Херсоне сняли на видео

Появились кадры задержания украинских боевиков, которые собирались устроить теракты в Херсоне. Российские силовики изъяли у них оружие, боеприпасы и взрывные устройства, спрятанные в упаковки из-под сока.

Видео с задержанием опубликовало РИА «Новости». Один из задержанных рассказал, что все изъятое вооружение предназначалось для уничтожения главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

По данным источника агентства, теракты планировали украинские спецслужбы, о результатах они должны были доложить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Агентами террористической группы стали люди из окружения бывшего мэра Херсона, добавил собеседник агентства.