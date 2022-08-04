Заминировавшего машину мэра Бердянска по заданию СБУ задержали

Правоохранительные органы Бердянска задержали мужчину, который заминировал машину главы города Александра Сауленко по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом написала газета «Известия».

Задержанного зовут Виталий Расторгуев. На допросе он признался, что куратор СБУ пообещал ему помочь решить проблему, если он выполнит задание.

«Он обещал <…> вывезти на подконтрольную территорию моих родителей, жену. Ну и там финансовая ситуация у меня возникла в одном банке. Большой кредит», — заявил мужчина.

Расторгуев заложил два килограмма тротила под машину Сауленко. Однако это заметили местные жители.

Ранее росгврадейцы задержали украинца при патрулировании Бердянска. Его остановили за нарушение комендантского часа. Мужчина оказался агентом СБУ. Позже стало известно, что он готовил покушение на народного депутата Верховной рады Украины Александра Пономарева.