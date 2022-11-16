Важное 16 ноября 2022, 12:57 Задачи спецоперации не изменились — Песков Пресс-секретарь президент Песков заявил, что задачи СВО остаются прежними РИА «Новости»

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Цель спецоперации на Украине остались прежними. Российские военные бьют по объектам военной инфраструктуры, объявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Цели никак не менялись, речь об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что они так или иначе задействованы в военной деятельности киевского режима. Он посоветовал уточнить цели спецоперации в Минобороны России. Ранее Дмитрий Песков допустил, что путем переговоров можно достичь целей спецоперации. Но это маловероятно, так как Украина по-прежнему не идет на контакт.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация началась из-за реальной угрозы безопасности жителей Донбасса и России. Военные бьют по укрепленным районам, пунктам управления, военным складам и аэродромам, объектам военно-промышленного комплекса.