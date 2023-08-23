Спецоперация 23 августа 2023, 09:21 Задача – упасть на голову противнику. Российские бойцы научились использовать разные коптеры в зоне СВО Минобороны: ВС РФ начали получать заводские боеприпасы для коптеров

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Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции пользуются различными БПЛА, в том числе квадрокоптерами. Их переделывают и применяют для борьбы с противником. Об этом рассказал военный инструктор с позывным «Змей», видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Начали приходить уже заводские боеприпасы. Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать», — поделился он.

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Военный инструктор рассказал, что коммерческие дроны могут сбрасывать снаряды весом до 800 граммов. Например, каждый боеприпас в виде ВОГ-17 дорабатывается, перебирается «под задачу упасть на голову противнику».

Операторы беспилотников проходят обязательное обучение. Сначала они изучают теорию: основы аэродинамики, разновидности дронов, им рассказывают, как нужно действовать при выполнении задач. Затем бойцы переходят к практике.

«Проводим подготовку на разных видах беспилотников, в данном случае квадрокоптеров. <…> Людей учим летать на всем. Каждый коптер мы классифицируем по своей задаче», — поделился инструктор с позывным «Змей».

Ранее компания «Робоавиа» начала испытания ударного беспилотника «Сюрприз». Квадрокоптер весом 24 килограмма сможет поднимать в небо семь килограммов — две мины калибра 82 миллиметра, сбрасывать их и возвращаться.