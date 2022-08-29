«Зачистили улицу за улицей». Появилось видео освобождения от ВСУ поселка Благодатное

Штурмовые отряды российских Воздушно-десантных войск освободили от ВСУ населенный пункт Благодатное в Николаевской области. Кадры операции опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ оказали ожесточенное сопротивление, но слаженные действия десантников помогли взять населенный пункт в кратчайшие сроки.

«Заходили несколько штурмовых отрядов, в прикрытии также работали роты в флангах. Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта, здание за зданием. Работа была кропотливая, но ребята молодцы. Поставленная задача была выполнена», — рассказал один из военнослужащих.

Накануне российские военные уничтожили до 100 украинских националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ в районе Славянска.