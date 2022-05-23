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    23 мая 2022, 09:08

    Зачищенную территорию «Азовстали» показали на видео

    Телеканал «Звезда» показал зачищенную от боевиков территорию «Азовстали»

    Максим Зинкин

    Российские военнослужащие после зачистки территории металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе приступили к разминированию. Видео в Telegram-канале показал телеканал «Звезда».

    На кадрах видно, что внутренний двор завода полностью разрушен от попаданий снарядов. Его обломки могут таить в себе заложенные националистами боеприпасы.

    В настоящее время инженерные службы заняты разминированием местности.

    До 20 мая на «Азовстали» находились боевики запрещенной в России группировки «Азов»*, также там укрывались подразделения украинских военнослужащих, бойцы территориальной обороны и мирные жители.

    В общей сложности в плен сдались 2439 украинских бойцов, которые укрывались на «Азовстали». Последняя группа из 531 боевика сложила оружие 20 мая.

    *«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.