Спецоперация 23 мая 2023, 16:09 Забытые при отступлении. Брошенные своим командованием бойцы ВСУ остались в Артемовске Советник врио главы ДНР Гагин: в Артемовске остались бойцы ВСУ, брошенные при отступлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Артемовске до сих пор остаются группы украинских бойцов, которых бросили в городе при отступлении. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире канала «России 1».

По его словам, информация о попытках Вооруженных сил Украины контролироваться Артемовск — ложь. В городе находятся бойцы ВСУ, однако это те, которых командование просто забыло и бросило при отступлении.

Реклама

«Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении. Да, такие есть, их выявляют», — подчеркнул Гагин.

Этих украинских военнослужащих находят российские бойцы при зачистке территории, добавил он. По данным «Известий», врио главы ДНР Денис Пушилин отправился в Артемовск. Он планирует на месте оценить объем предстоящих работ в городе.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что российские силы полностью освободили Артемовск. Информацию об установлении полного контроля в городе подтвердило Минобороны.