Минобороны назвало число заблокированных в портах Украины зарубежных судов

Заблокированными в шести портах Украины остаются 70 судов из 17 стран. Покинуть гавани они не могут из-за угрозы обстрела со стороны ВСУ и созданной киевским режимом минной опасности. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что после проведенных мероприятий силами Военно-Морского Флота России акватория порта Мариуполь полностью безопасна. Российские военные ежедневно организуют два гуманитарных коридора для выхода иностранных судов.

Первый предполагает проход в акваторию Черного моря из гаваней Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного в юго-западном направлении. Этот гуманитарный коридор работает с 8:00 до 19:00 по московскому времени.

Второй коридор действует круглосуточно и предлагает выход в Азовское море из порта Мариуполя в сторону Черного моря.

Вся информация о работе коридоров передается ежедневно каждые 15 минут на международных каналах морской радиосвязи на русском и английском языках. При этом руководство Украины не идет на контакт с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев для решения вопроса о безопасном выходе сухогрузов.