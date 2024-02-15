Спецоперация 15 февраля 2024, 07:06 Забайкальские десантники взяли опорник ВСУ под Артемовском Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ к западу от Артемовска РИА «Новости»

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Десантники из Забайкальского края взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Парашютно-десантный батальон ВДВ из Бурятии получили задание уничтожения пехотной группы ВСУ в опорном пункте западнее Артемовска и оперативно выдвинулись в район для ликвидации цели», — отметили в пресс-службе.

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Огонь по опорному объекту противника вели осколочно-фугасными боеприпасами прямой наводкой с корректировкой БПЛА.

«На захват опорника ВСУ выдвинулись штурмовые группы соединения, которые завершили уничтожение противника, зачистили его от украинской пехоты и передали группам закрепления», — добавили в Минобороны.

В среду Минобороны сообщило об уничтожении двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Донецком направлении.