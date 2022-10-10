«За свою страну». Житель Ногинска объяснил, почему решил пойти добровольцем | 360°

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«За свою страну». Житель Ногинска объяснил, почему решил пойти добровольцем

Житель Ногинска заявил, что пошел в военкомат для защиты России

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Мужчина по имени Сергей живет в Ногинске, он решил пойти в Вооруженные силы РФ добровольцем после известий о мобилизации его друга. Сергей в разговоре с «360» добавил, что несколько лет назад уже ездил в Донбасс.

«Я был в Донбассе, под Мариуполем. Всем повестки приходят — вот мой друг, ему повестка пришла, почему бы не уйти вместе», — заявил мужчина.

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Его товарищ, который не представился, раньше служил в Сирии, соответственно у него за плечами серьезный опыт.

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Сергей в 2014 году после госпереворота на Украине отправился в Донбасс, потому что там у него оставались сестра, брат, племянники.

«Я хотел их забрать оттуда. Они потом уехали в Белгород, я вернулся. <…> [Сейчас хочу] поехать — за свою страну», — добавил собеседник «360».

По его словам, у него в семье были примеры для подражания — дед, отец, дядя в свое время служили.

Ранее учитель из Балашихи заявил, что тоже пойдет добровольцем. По его словам, так он покажет хороший пример детям.

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