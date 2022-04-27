За сутки в ДНР от обстрелов ВСУ погибли три мирных жителя

Жертвами обстрелов со стороны украинских сил стали трое мирных жителей Донецкой Народной Республики, еще шестеро пострадали. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех и ранении шести мирных жителей в Петровском районе Донецка и Макеевке (поселок Землянки)», — сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Из-за обстрелов пострадали 30 домов в Петровском, Кировском районах Донецка, Макеевке, Яковлевке и, кроме того, три объекта гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки трижды были обстреляны и населенные пункты ЛНР: Ирмино и Первомайск. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является «защита людей из Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду и издевательствам со стороны украинской власти». Также он заявил о необходимости провести денацификацию и демилитаризацию Украины.