За секунду в небо. Пуск российских «Калибров» с подлодки по объектам ВСУ показали на видео

Российские крылатые ракеты «Калибр» запустили с подводной лодки в Черном море по военным объектам на территории Украины. Видео пуска обнародовали в официальном Теlеgrаm-канале Министерства обороны РФ.

На кадрах показано, как две ракеты, выпущенные с российской подлодки, летят в сторону Украины для поражения военных объектов . Взмывающие в небо «Калибры» оставляют за собой характерный след.

В Минобороны РФ сообщили, что в рамках выполнения задач специальной операции экипаж подводной лодки Черноморского флота выполнил залп двумя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины.

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга доложил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования Вооруженные силы РФ уничтожили шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций, через которые украинским войскам доставляли западное оружие.