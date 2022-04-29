Беженка из Украины в Германии предъявила земляку претензии за русский язык. Видео

В Сети завирусилось видео, на котором одна беженка из Украины в Германии предъявила претензии своему земляку их Харьковской области за то, что он разговаривает с ними на русском языке.

Конфликт инициировала женщина, возмутившаяся, что ее соотечественник не используем украинскую мову в диалоге.

«Почему вы говорите на русском, а не на мове?», — задала она вопрос.

Мужчина объяснил, что использует русскую речь, потому что он вырос в Харькове.

«Так мы тоже с Харькова, — парировала она. — Сколько домов сейчас там просто нет? Сколько людей погибло? Почему, если вы за Украину, почему вы не воюете?».

Мужчина попытался ей объяснить, что националисты устанавливали в Харькове огневые точки на крышах жилых домов и прикрывались мирным. Женщину эти доводы не устроили, она продолжила наседать на собеседника.

«Вы что думаете, вы выиграете? Я за справедливость!», — заявил мужчина.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин обозначил ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.