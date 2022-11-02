«За правду приходится биться». Военкор Поддубный рассказал о фильме про работу журналистов в Донбассе | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 02:31 «За правду приходится биться». Военкор Поддубный рассказал о фильме про работу журналистов в Донбассе Военкор Поддубный рассказал, что в Донбассе в 2022 году за правду приходится биться Telegram-канал Евгения Поддубного / Публичное достояние

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Телеканал RT выпустил документальный фильм «Военкоры» о работе журналистов в Донбассе. Фильм презентовали в ООН. Один из героев картины корреспондент Евгений Поддубный во время презентации проекта заявил, что за правду в 2022 году приходится биться.

Проект призван показать, как работают военкоры и люди, с ними связанные — о чем они думают, что мотивирует и движет, от чего страдают и к чему стремятся. Об этом рассказал автор документального фильма из коллектива RT, режиссер Артем Сомов. Картина выйдет в конце 2022 года, героями фильма стали Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семен Пегов.

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Тизер картины показали в штаб-квартире ООН, после чего выступили создатели и герои фильма. Поддубный рассказал о работе военкоров в Донбассе и о том, что обычно остается за кадром.

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Telegram-канал Евгения Поддубного / Публичное достояние

«К сожалению, за правду в 2022 году приходится биться. Свою правду приходится доказывать, свою правду приходится отстаивать. Этим в основном мы здесь и занимаемся», — подчеркнул военный корреспондент.

Он отметил, что журналисты в зоне СВО стараются показать зрителям в России и во всем мире как все происходит на самом деле. А давление на российских военкоров доказывает, что России все-таки удается донести правду.

«Мы черное называем черным, а белое называем белое», — заявил Поддубный.