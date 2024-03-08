Спецоперация 08 марта 2024, 23:41 За неделю российские военные сбили почти 800 беспилотников Минобороны РФ: за неделю военные России сбили 796 беспилотников Unsplash

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Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские средства противовоздушной обороны сбили 796 беспилотников. Об этом ведомство рассказало в Telegram-канале.

Накануне, 7 марта, в оборонном ведомстве впервые отчитались об уничтожении французской авиабомбы Hammer в зоне специальной военной операции. Также силы ПВО сбили девять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и ликвидировали 135 украинских дронов.

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До этого, 5 марта, в Минобороны рассказали об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в районе Любомировки в Николаевской области. За те сутки российские военные перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS и 112 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения СВО бойцы России уничтожили 576 украинских самолетов, 14 305 БПЛА, 267 вертолетов, 479 зенитных ракетных комплексов, 15 360 танков и других военных бронированных машин.