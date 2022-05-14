За нацистами с «Азовстали» никто не поплывет

Турция заявила о готовности направить судно для эвакуации украинских националистов и мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Однако провернуть такое без переговоров с Россией, которая открывает для них гуманитарные коридоры, не выйдет. Более того, нельзя забывать о том, что одна из задач спецоперации — денацификация, поэтому участников нацбатальонов и военных преступников не получится просто взять и куда-то вывезти, заявил политолог Александр Асафов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Турции нужна позиция посредника

Турция пытается стать посредником во всех процессах. Это замечаем не только мы, это замечают, например, поляки. [В польских СМИ] на днях вышла большая статья, фактически обвиняющая Турцию в том, что она, с одной стороны, является крупнейшим торговым партнером Украины с оборотом 4,5 миллиарда долларов, а это крупнее, чем ЕС, но при этом она не намерена разрывать отношения с Россией.

Турции Россия тоже очень важна, и в рамках распространения регионального влияния она пытается сохранить баланс в текущей ситуации, когда переговоры зашли в тупик, а Зеленский вчера заявил, что ему никакие посредники не нужны. Хотя Турция и лично Эрдоган и его главный советник по внешней политике Ибрагим Калын приложили колоссальные усилия для того, чтобы Турция стала площадкой для переговоров. И Эрдоган лично пытается стать модератором встречи Путина и Зеленского в будущем.

Но Зеленский заявляет, что ему посредники не нужны больше, что он намерен [действовать] только сам дальше. Турция понимает, что эта позиция [посредника] важна для нее в таком контексте, поэтому пытается хоть как-то ввернуться, а для того, чтобы хоть как-то ввернуться, нужно встроиться в текущий процесс. Единственный текущий процесс, который сейчас обсуждается, — это, соответственно, оставшиеся националисты на «Азовстали». Я думаю, что вряд ли кто-то куда-то поедет, но тем не менее обсуждение этой точки зрения — вполне рациональная история.

Любой шаг — через согласование с Москвой

Учитывая, что Россия открывает зеленые коридоры для мирных жителей и тех, кто хочет сдаться в плен, без России в данном случае не обойдется. Несмотря на ряд других заявлений, других позиций, конечно, это вопрос и переговоров с Россией. Это точно.

Но напомню, что одной из целей российской спецоперации является денацификация, значит, все нацисты и военные преступники должны быть наказаны по закону, поэтому просто забрать их и куда-то увезти не получится Александр Асафов.

Дело в том, что Турция, безусловно, член НАТО, но, учитывая позиции Турции и последние высказывания Эрдогана о том, что Швецию и Финляндию не надо в НАТО принимать, в данной конфигурации Турция — это скорее субъектный региональный актор, чем страна НАТО. И, конечно, я думаю, что любое действие Турции власти страны будут согласовывать с Москвой, даже если об этом вслух говорить не будут.