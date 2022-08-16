YouTube удалил 29 видео с канала посольства России в Великобритании
Посольство РФ в Великобритании сообщило об удалении 29 видео на своем YouTubе-канале
Администрация YouTube без предупреждения удалила 29 видеоматериалов из канала посольства России в Великобритании. Об этом сообщил представитель диппредставительства.
По его словам, большинство удаленных роликов — интервью посла России в Великобритании Андрея Келина за период со 2 марта по 15 августа этого года, написал ТАСС.
Дипломат уточнил, что в этих интервью Келин касался самых разных тем — отношений России и Великобритании, положение соотечественников за рубежом, глобального продовольственного и энергетического кризиса, антироссийских санкций, а также целей и задач спецоперации России на Украине.
«В этой связи рассматриваем удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить нашу информационную работу, а главное — лишить аудиторию канала источника правдивой информации», — подчеркнул он.
Представитель посольства добавил, что диппредставительство призвало администрацию YouTube восстановить все удаленные видео, а также извиниться за необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия.