YouTube удалил 29 видео с канала посольства России в Великобритании

Администрация YouTube без предупреждения удалила 29 видеоматериалов из канала посольства России в Великобритании. Об этом сообщил представитель диппредставительства.

По его словам, большинство удаленных роликов — интервью посла России в Великобритании Андрея Келина за период со 2 марта по 15 августа этого года, написал ТАСС.

Дипломат уточнил, что в этих интервью Келин касался самых разных тем — отношений России и Великобритании, положение соотечественников за рубежом, глобального продовольственного и энергетического кризиса, антироссийских санкций, а также целей и задач спецоперации России на Украине.

«В этой связи рассматриваем удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить нашу информационную работу, а главное — лишить аудиторию канала источника правдивой информации», — подчеркнул он.

Представитель посольства добавил, что диппредставительство призвало администрацию YouTube восстановить все удаленные видео, а также извиниться за необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия.